Pelukan Terakhir untuk Eril, Zara: Terima Kasih, Sampai Bertemu lagi

PIKIRAN RAKYAT - Ditinggal sosok kakak untuk selamanya menjadi duka tersendiri untuk Azzahra atau Zara adik perempuan Emmeril Kahn Mumtadz (Eril).

Sempat menonaktifkan akun media sosialnya, Zara kembali muncul di Instagram mengunggah momen terakhir dengan Eril.

Dalam foto tersebut terlihat Zara sedang memeluk peti mati Eril di ambulans selama perjalanan ke makam.

"One last hug (satu pelukan terakhir)," katanya.

Baca Juga: Profil Atalia Praratya Istri Ridwan Kamil dan Ibunda Eril Lengkap dengan Akun Sosial Pribadinya

Zara juga menyematkan ucapan manis untuk Eril, mengenang sosok selama masih hidup.

"Being your sister is the best gift that Allah has given me (menjadi adikmu adalah hadiah terbaik dari Allah kepadaku)," ucapnya lagi.

Putri kedua dari pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya itu juga mengucapkan terima kasih kepada Eril, bukan hanya sebagai Kakak tetapi juga sebagai mentor di hidupnya.