Iuran Sampah di Bandung Akan Naik 100 Persen

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung berencana menerapkan penyesuaian tarif retribusi layanan jasa pengangkutan sampah dengan besaran 100% lebih tinggi daripada yang berlaku saat ini. Rencana kenaikan tarif retribusi ini diklaim sebagai bagian dari peningkatan pelayanan.

Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB), melalui Direktur Eksekutif David Sutasurya, menyarankan Pemkot Bandung lebih dulu menaruh modal dengan menaikkan alokasi anggaran, paling tidak sebesar Rp300 miliar-Rp400 miliar untuk keperluan pengelolaan sampah.

Perihal itu, Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Sofyan Hernadi menyatakan, rencana kenaikan tarif retribusi merupakan bagian dari langkah peningkatan pelayanan.

Pihaknya mengatakan, sangat sulit untuk lebih dulu menaruh modal, sebagaimana masukan David Sutasurya.

"Menaikkan tarif karena tak ada anggaran. Selain itu, tarif retribusi yang berlaku saat ini belum berubah semenjak 2013. Kami menjamin, masyarakat memperoleh manfaat atas tarif retribusi sampah," ucap Sofyan, belum lama ini.

Sofyan mengatakan, besaran penyesuaian tarif berdasarkan rencana, yakni 100% lebih tinggi dari tiap-tiap kelas rumah yang berlaku saat ini.

Ada enam kelas berdasarkan penggunaan daya listrik. Pertama, Rp3.000 per bulan untuk rumah dengan daya listrik 450 VA. Kedua, Rp5.000 per bulan (900-1.300 VA). Ketiga, Rp7.000 per bulan (1.300-2.200 VA). Keempat, Rp10.000 per bulan (2.200-3.600 VA). Kelima, Rp15.000 per bulan (3.600-6.600 VA). Keenam, Rp20.000 per bulan (6.600 VA).

Tarif tersebut untuk biaya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, belum termasuk pengangkutan dari rumah-rumah warga ke TPS.