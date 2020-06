Pertegas New Normal di Kabupaten Bandung, Dadang Naser : Ulah Langsung Boncengan Tilu

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini beberapa wilayah di Jawa Barat sudah secara bertahap menerapkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diketahui juga sebagai new normal.

Karenanya tiap daerah pun sudah mulai memberlakukan aturannya masing-masing untuk mendukung kebijakan ini.

Salah satunya dilakukan oleh Bupati Bandung, Dadang M Naser. Dirinya menginginkan masyarakat untuk tidak menganggap situasi ini seperti normal sebelum adanya COVID-19.

Salah satunya terkait perilaku berkendara masyarakat di sana yang sering menggunakan motor dengan membawa tiga orang penumpang.

"Pengertian new normal itu harus dipahami masyarakat, jangan new normal itu dianggap new normal.

"AKB langsung bebas boncengan tiluan teu make masker, dina mobil padedet (boncengan bertiga tidak pakai masker, di mobil berhimpitan) itu yang salah," tutur Dadang Naser dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PRFM News.

Dirinya pun langsung menjelaskan apa saja hal yang harus diberlakukan masyarakat ketika sudah menghadapi masa new normal ini.

"New normal itu kuncinya tiga. Selalu pakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, satu lagi jaga jarak," tutupnya.