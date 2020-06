Kabupaten Bandung Berlakukan AKB, Dadang Naser: New Normal itu Harus Dipahami Masyarakat

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini, daerah-daerah di Jawa Barat secara bertahap sudah mulai menerapkan kebijakan new normal atau Adaptasi Kenormalan Baru (AKB).

Bupati Bandung Dadang M. Naser juga berharap masyarakatnya tidak akan langsung menganggap semuanya menjadi normal kembali seperti sebelum pandemi COVID-19, setelah Kabupaten Bandung memberlakukan new normal.

"Pengertian new normal itu harus dipahami oleh masyarakat, jangan new normal dianggap new normal atau AKB langsung bebas boncengan tiluan teu make masker, dina mobil padedet (boncengan bertiga tidak pakai masker, di mobil berhimpitan) itu yang salah," kata Dadang di Soreang pada Jumat, 5 Juni 2020.

Selain itu Dadang juga meminta warga yang tengah batuk, flu, atau meludah untuk tidak meludah atau membuang dahak sembarangan dimana saja.

Dadang meminta semua warganya untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya dan dia juga meminta warganya selalu menerapkan etika yang baik ketika sakit.

"Ulah nyiduh di mana wae (jangan meludah di mana saja), itu etika new normal," kata Dadang.

Ditegaskan Dadang, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan untuk membuka kembali lokasi wisata serta cafe atau restoran. Pada intinya, dia berharap para pengelola tempat wisata dan pengusaha restoran untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan.