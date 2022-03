Rektor ITB Cabut Hak Swakelola SBM ITB, Dosen: Bukan Soal Besarnya Dana

PIKIRAN RAKYAT – Kisruh panjang antara Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Reini Wirahadikusumah dengan Forum Dosen Sekolah Bisnis Manajemen ITB (FD SBM ITB) belum menemukan titik terang.

SBM ITB lewat keterangan dari Forum Dosen menghentikan kegiatan belajar mengajar untuk sementara baik luring maupun daring pada Selasa, 8 Maret 2022.

Langkah tersebut diambil sebagai jawaban usai Rektor Reini mencabut hak swakelola SBM ITB tanpa pemberitahuan dan kesepakatan dua arah.

Siswa diminta belajar secara asinkronus atau mandiri, dengan layanan akademik dan sidang mahasiswa yang tetap beroperasi seperti biasa.

SBM ITB telah berjalan sekian lama sampai akhirnya bisa menjadi bernas dan terakreditasi the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Akreditasi sekolah bisnis terbaik di dunia yang sulit didapat, sehingga hanya 6 persen dari total seluruh institusi pendidikan bisnis dunia yang bisa masuk kategori tersebut.

Kisruh dimulai karena wacana sentralisasi yang diejawantahkan pihak rektorat pada 2019.

Hal ini dinilai mencederai aturan yang sudah tertuang dalam statuta pendirian SBM pada 2003 lalu, mengenai perbedaan derajat otonom sekolah dan fakultas.