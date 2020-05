Gandeng Perbankan, BI Siapkan 559 Titik Layanan Penukaran Uang

PIKIRAN RAKYAT - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan perbankan menetapkan 559 titik layanan penukaran selama Ramadan 1441 H/Tahun 2020. Layanan dititik tersebut menjadi pengganti layanan kas keliling yang pada tahun ini ditiadakan, karena mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan penukaran uang dapat dilakukan melalui kantor perbankan yang telah ditetapkan.

"Hal ini sejalan dengan upaya menekan penyebaran Covid-19, layanan penukaran uang kepada masyarakat hanya disediakan melalui loket di bank-bank di wilayah Jabar," kata Kepala KPw BI Jabar Herawanto saat konferensi pers, Kamis 14 Mei 2020.



Selain itu, BI juga telah berkoordinasi dengan perbankan agar dalam memberikan layanan dimaksud tetap menegakkan protokol pencegahan Covid-19, terutama di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat yang ditetapkan pemerintah, serta, terkait penggunaan masker, pemindaian suhu tubuh, dan penerapan physical distancing.

"Langkah ini sejalan dengan semangat kita bersama untuk Kill The Virus, but Not The Economy". Kita bersama mengendalikan penyebaran virus Covid-19 namun dengan tetap mendukung keberlangsungan bergeraknya perekonomian masyarakat," katanya.



Herawanto mengemukakan pihaknya telah mempersiapkan kebutuhan uang tunai selama Ramadan dan Idul fitri 2020 di wilayah Jabar (di luar Bogor, Depok, dan Bekasi) yang diperkirakan mencapai Rp 21 triliun. Angka tersebut turun 11,2% (yoy) dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat Rp 24,39 triliun.

Jumlah tersebut telah memerhatikan antisipasi kebutuhan selama bulan Ramadan, libur Idul fitri, serta kebijakan dan stimulus pemerintah kepada masyarakat selama periode penanganan dampak pandemi Covid-19, termasuk pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kebutuhan uang tunai tertinggi terjadi di wilayah Priangan (di luar Bogor, Depok, dan Bekasi) Rp14,90 triliun, diikuti Priangan Timur Rp2,72 triliun, dan Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) Rp4,04 triliun.



“Permintaan uang diperkirakan Rp 14,90 triliun atau meningkat 9,6% dibandingkan Ramadan 2019. Peningkatan ini melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang naik 10,91%,” katanya.

Lebih lanjut Herawanto mengatakan, pihaknya terus berupaya memastikan uang yang disiapkan untuk Idulfitri layak edar dan hiegenis untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Diantaranya dengan melakukan karantina uang selama 14 hari sebelum diedarkan serta menyemprot disinfektan pada sarana dan prasarana pengolahan uang

“Selain itu, BI Jabar juga melakukan pendistribusian uang secara tepat di tengah keterbatasan moda transportasi. Dengan demikian kebutuhan uang di Jabar, baik secara nominal maupun per pecahan dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.



