Daging Babi Menyerupai Sapi Sempat Beredar di Kabupaten Bandung, Sidak Digencarkan

PIKIRAN RAKYAT – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung akan segera mendata ulang pedagang daging sapi di wilayahnya.

Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi peredaran daging sapi palsu yang ternyata daging babi.



Kepala Disperindag Kabupaten Bandung Popi Hopipah mengatakan, pendataan ulang tersebut dilakukan terhadap para pedagang daging sapi resmi yang selama ini menjadi mitra pasar.

"Di Kabupaten Bandung selama ini ada dua kelompok pedagang daging sapi resmi," ujarnya saat melakukan inspeksi mendadak bersama jajaran Polresta Bandung ke Pasar Baleendah, Selasa 12 Mei 2020.

Menurut Popi, dua kelompok tersebut adalah mereka yang mendapatkan pasokan daru Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di bawah naungan Pemkab Bandung dan mereka yang dipasok oleh para pedagang dari Pasar Ciroyom.



"Semua pedagang daging sapi resmi sebenarnya sudah terdata secara by name dan by adress. Jadi nanti kalau ada pengoplosan, kami akan mudah melakukan penelusuran," kata Popi.

Sejauh ini, Popi menegaskan bahwa di Pasar Baleendah hampir dipastikan tidak ada lagi peredaran daging babi dari para tersangka yang kini sudah diringkus aparat Polresta Bandung. Hal itu diperkuat dengan hasil uji 20 sampel daging di pasar tersebut yang memastikan semuanya benar-benar daging sapi asli.



Meskipun demikian, Popi berharap masyarakat tetap waspada dan lebih teliti saat berbelanja. Ia melansir bahwa daging sapi sangat muda dibedakan dari daging babi secara fisik.



Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk membeli daging sapi hanya di kios resmi. Jangan membeli di pedagang kaki lima yang biasanya hanya berjualan malam hari hingga pukul 07.00 WIB.

"Biasanya mereka berjualan hanya sampai jam 7 pagi, karena takut ketahuan oleh aparat. Masyarat juga harus paham bahwa saat ini harga daging sapi normal berkisar antara Rp 110.000 - 130.000 per kilogram. Jadi kalau ada yang harganya Rp 65.000 - 90.000, harus hati-hati," tutur Popi.



Sementara itu Kapolresta Bandung Komisaris Besar Hendra Kurniawan kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan inspensi ke pasar bersama satgas pangan Pemkab Bandung.

"Masyarakat agar tenang, kami akan bertindak memastikan tidak ada lagi peredaran daging babi di wilayah Kabupaten Bandung," ujarnya.



Hendra pun mengamini pernyataan Popi bahwa masyarakat harus tetap waspada. jangan mudah tergiur harga daging sapi murah yang selisihnya berkisar Rp 20.000 - 30.000 per kilogram dari harga pasaran.



Seperti diketahui, Polresta Bandung sendiri sudah mengamankan empat tersangka pengedar daging babi yang diolah agar menyerupai daging sapi. Daging sapi palsu itu pun dijual ke konsumen melalui sejumlah pengecer dengan harga yang memang selalu dipatok lebih murah dari harga pasaran.



Dari keterangan para tersangka, mereka sudah mengedarkan sekitar 63 ton daging babi selama setahun terakhir. Barang haram tersebut diedarkan di wilayah Kabupaten Bandung, terutama tiga kecamatan yaitu Baleendah, Banjaran dan Majalaya. ***