Saling Ejek dan Ledek, 2 Remaja Ditusuk dan Dianiaya Jadi Tontonan 9 Kawannya

PIKIRAN RAKYAT - Dua orang remaja menjadi korban penusukan dan penganiayaan yang dipicu aksi saling ejek antar dua kelompok di Kampung Pabrik Tahu RT 3 RW 8 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang KBB.

Satu orang remaja berinisial JD (17) menjadi tersangka atas kasus tersebut.

Korban yakni Aditya Priana (18) warga Kampung Hegarmanah RT 4 RW 4 dan Abdul Hapid (15) warga Cihaliwung Wetan RT 3 RW 4 Desa Sukatani Kecamatan Ngamprah KBB. Korban Abdul Hapid mengalami luka di bagian ketiak dan Aditya Priana mengalami luka pada bagian pelipis.

Kasatreskrim Polres Cimahi AKP Yohannes Redhoi Sigiro, mengatakan JD saat ini berstatus sebagai tersangka atas aksi penganiayaan dan penusukan terhadap kedua korban.

"Terhadap JD kita tetapkan status tersangka karena terbukti menganiaya dan menusuk dua korban," ujarnya di Mapolres Cimahi Jalan Jend. Amir Mahmud Kota Cimahi, Senin 27 April 2020.

JD sebetulnya bersama rekan-rekan lainnya di tempat kejadian perkara pada Sabtu 25 April 2020 malam, yaitu

RA (14), IS (13), G (15), OR (14), AN (15), CI (14), MR (14), RP (17), serta SW (15), yang mayoritas masih duduk di bangku SMP.

