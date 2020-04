Warga Kota Bandung Bakal Beroleh Bantuan dari Presiden Joko Widodo

PIKIRAN RAKYAT - Kota Bandung beroleh bantuan 10 ribu paket sembako dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemerintah Kota Bandung bakal segera menyalurkan kepada masyarakat setelah bantuan dari Joko Widodo itu tiba di Kota Bandung. Bantuan tersebut bakal tiba di Kota Bandung pada akhir April, atau awal Mei 2020. ‎



Seusai mengikuti telekonferensi bersama jajaran Sekretariat Presiden, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyebutkan, warga dari kelompok di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi prioritas penerima manfaat bantuan presiden. Warga dalam kelompok tersebut baru mengalami dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.



"Berdasarkan rencana, tiap-tiap paket berisi 5 kilogram beras, 2 liter minyak, 2 kilogram gula pasir, dan sejumlah bungkus teh," tutur Yana seusai mengikuti telekonferensi di Bandung Command Centre Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin 27 April 2020.

Ketua RW dan RT, menurut Yana, paling memahami kondisi warga di lingkungan masing-masing. Lantaran demikian, Pemkot Bandung memberi kepercayaan kepada Ketua RW dan RT guna turut menentukan penerima bantuan dari presiden berlandaskan skala prioritas.



"Kami menyerahkan data warga kelompok di luar DTKS kepada para Ketua RW, dan RT. Mereka (para Ketua RW, dan RT) perlu umpan balik (feedback) kepada Pemkot Bandung, warga mana yang berhak beroleh bantuan paket sembako dari presiden. Untuk bantuan presiden ini, warga boleh menerima, walaupun sudah, atau bakal beroleh bantuan dari pemerintah kota, maupun provinsi," ucap Yana yang juga merupakan salah seorang Wakil Ketua Pencegahan, dan Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung.



Yana menyebutkan, presiden memberikan bantuan tersebut untuk empat kota saja, yakni Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Tiap-tiap kota tersebut beroleh bantuan 10 ribu paket sembako.

Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung Tono Rusdiantono menambahkan, telah mengirimkan data warga kelompok di luar DTKS ke tingkat kewilayahan. Kini, pihaknya tinggal menunggu konfirmasi atas verifikasi beserta validasi para Ketua RW, dan RT perihal penerima bantuan sembako dari presiden.



"Sebelum dibagikan, akan dicocokan dengan feedback para Ketua RW, dan RT. Kami menyediakan data calon penerima by name by address, Bulog yang bakal mendistribusikan," ucap Tono.***