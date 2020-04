Menebeng Kereta Uap, Pengalaman Ngabuburit Masa Kecil Wali Kota Bandung Oded M Danial

PIKIRAN RAKYAT – Kaulinan lembur, di antaranya galih asin merupakan permainan yang mengisi waktu ngabuburut Wali Kota Bandung Oded M Danial semasa kecil.

Pengalaman masa kecil itu masih terkenang di benak Oded hingga saat ini. Selain itu, Oded mengaku sering bemain kelereng, dan menebeng kereta uap saat mengisi waktu ngabuburit di tengah Ramadan.



Ketika masa kecil, Oded tinggal di kampung halamannya, Tasikmalaya. Sepanjang Ramadan, dia bermain dengan teman-temannya setelah pulang sekolah.

"Selain bermain kelereng, galah asing, saya kerap menebeng kereta uap. Ayah teman saya merupakan masinis kereta uap tersebut. Saya bersama teman-teman duduk di bagian depan. Asap dari kereta membuat muka kami mehong (hitam)," tutur Oded.



Oded hanya bermain guna mengisi waktu ngabuburit. Malamnya, Oded menunaikan tarawih, dan mengaji. Ilmu agama merupakan pendidikan utama di keluarganya.

Orang tua Oded terus mengajarkan agar menjalankan tiap-tiap perintah Allah swt secara disiplin.

Oded beroleh penggemblengan ilmu agama dari keluarganya sejak usia 5 tahun. Tadarus Alquran termasuk ibadah yang mesti dilaksanakan Oded, terutama saat Ramadan.

Oded bersyukur beroleh penggembelengan itu, membentuk dirinya menjadi pribadi yang terarah.



"Setelah bertadarus, sekitar pukul 20.30, ada pedagang bakso lewat di depan rumah. Kami (seluruh keluarga Oded) memborong bakso. Hal itu merupakan salah satu kenangan yang masih menempel hingga saat ini," ucap Oded.



Becermin akan pengalamannya masa kecil, Oded menyebutkan, sangat berbeda daripada Ramadan kali ini, terutama karena kondisi wabah Covid-19. Oded tetap sabar, dan mengambil hikmah atas kondisi saat ini, di antaranya bisa lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga.

"Menjadi wali kota bukan hal mudah. Namun, saya menyikapi tiap-tiap tugas wali kota dengan hati ikhlas. Dalam kondisi saat ini (pandemi Covid-19), saya mengajak kepada warga agar tetap bersabar menghadapi cobaan dari Allah swt. Saya mengimbau kepada warga Kota Bandung agar tetap berada di rumah, juga berdoa agar cobaan ini segera berakhir," ucap Oded.***