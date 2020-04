MUI Imbau Warga Kota Bandung Tidak Gelar Buka Bersama dan Halalbihalal

WARGA menyantap takjil berbuka puasa pada acara Buka Bersama On The Street (Bubos) 2019 di Area Gedung Sate, Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu, 25 Mei 2019. Kegiatan Buka Bersama On The Street (Bubos) 2019 diikuti 10 ribu masyarakat, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 50 OPD Provinsi, kaum dhuafa, lansia, komunitas, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan umum. Kegiatan ini bertujuan untuk mendalami makna indahnya berbagi dan kebersamaan yang terjalin di Jawa Barat.* /ade bayu indra