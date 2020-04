Bonek Kirim Bantuan untuk Kelas Pekerja Terdampak Pandemi COVID-19 di Surabaya

View this post on Instagram

. " One Man One Mask " Melihat masih banyaknya masyarakat kelas pekerja yang setiap harinya tidak menggunakan masker seperti pedagang asongan , pedagang kaki lima , juru parkir , polisi cepek , pedagang di pasar tradional dll yang membutuhkan masker. . Green Nord 27 Tribune, akan melakukan donasi massal berupa pembagian 5000 masker kain untuk masyarakat umum. . Untuk anggota all firm dan all divisi Green Nord 27 Tribune, wajib terlibat dengan menyalurkan donasi One Man One Mask. Yang sesuai jumlah anggotanya dalam satu firm/komunitas yang berada di dalam naungan Green nord 27 tribune dalam pendataan firm tahun 2020. . Pengumpulan donasi masker ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin menyumbangkan masker dan bisa menyisihkan sebagian rejekinya untuk pengadaan masker medis maupun masker kain. . Pengumpulan donasi masker medis atau masker kain ini, akan terkordinir oleh Tim Bonek Disaster Response Team (BDRT). Mulai tanggal 10 - 15 APRIL 2020 di Warkop Pitulikur jl. Bagong Tambangan no 32 Surabaya. Untuk informasi bisa hub no. 082337891927 . Bonek Wani Lawan Corona. Salam Satu Nyali. WANI #GreenNord27 #GreenNordTribune #KamiBonek #OneManOneMask #CoronaVirus #covid_19