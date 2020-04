Ketetapan Beribadah di Rumah dari PBNU, Gp Ansor Kota Bandung Pastikan Pihaknya Akan Ikuti

"Sami'na wa atho'na, kami akan jalankah arahan dari pak Said Ketum PBNU , ini bagian dari antisipasi dan daripada kita berkontribusi kepada masyarakat terkait pencegahan corona," kata Rozak saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Senin 6 April 2020.

Your browser does not support the video tag.