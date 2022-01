Pidato di Acara Zulhas Awards Anies Bicara Makna Penting Dalam Semboyan Bhineka Tunggal Ika

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pidato dalam acara Zulhas Awards di Perpustakaan Nasional, pada Sabtu, 29 Januari 2022.

Dalam kesempatan itu, Anies berbicara mengenai makna penting dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Hal itu disampaikan Anies, untuk meresmpons pidato kebudayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertajuk 'Indonesia Butuh Islam Tengah'

"Pancasila itu ada kata kalimat yang digunakan juga menggambarkan Bhineka Tunggal Ika, apa kata terpenting dari tiga kata itu," kata Anies.

"Kata terpentingnya adalah Tunggal tapi akhir-akhir ini kita menganggap kata terpentingnya adalah Bhinneka, that is the problem," ucapnya.

Anies menjelaskan, bahwa sejak awal para pendiri bangsa dalam membangun Indonesia dengan semangat mempersatukan tujuan atau Tunggal tersebut, bukan keragaman budaya, etnis atau lainnya.

"Ketika mencoba mempersatukan asal-usul yang terjadi malah perpecahan, karena itulah mencapai tujuannya, apa (tujuannya), kenapa kita memilih jadi tunggal karena kita menginginkan hadir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

