Mari Berdonasi Untuk Membantu Tim Medis Perangi Covid-19

PIKIRAN RAKYAT – Yayasan Pikiran Rakyat (YPR), melalui Dompet Kemanusiaan membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin membantu memenuhi kebutuhan tim medis dalam memerangi Covid-19.

“Penerimaan sumbangan telah dimulai sejak seminggu lalu, melalui Dompet Kemanusiaan. Kebutuhan tim medis tidak hanya tersedianya alat pelindung diri yang memadai, tapi juga ketenangan saat menjalankan tugasnya. Saat bertugas, mereka tak mengkhawatirkan masalah lain termasuk keluarganya di rumah," kata seorang pengurus YPR, M. Baedarus, Rabu 1 April 2020.

Menurutnya, tim medis merupakan Garda terdepan dalam menghadapi ganasnya covid-19. "Mereka adalah para pejuang. Kita harus memberikan dukungan yang optimal agar mereka terus bersemangat dan bisa memenangkan pertarungan melawan covid-19," ujarnya.

Untuk itulah, menurut Baedarus, titipan sumbangan dari masyarakat akan dialokasikan selain membantu penyediaan APD, juga untuk keperluan lain tim medis. Selain itu, YPR juga akan mengalokasikan bagi kaum dhuafa yang terdampak pandemi covid-19.

Bagi masyarakat yang akan menitipkan sumbangan, bisa melalui Bank Mandiri no rek 1300044107773, Bank bjb no rek 0071395464001, dan Bank CIMB Niaga Syariah no rek 861111001100.

Lebih jauh Baedarus menjelaskan, YPR dibentuk sebagai pelaksanaan Kode Etik Filantropi yang dikeluarkan tahun 2013. YPR didirikan maret 2015.

“Kode etik tersebut antara lain menyebutkan, kegiatan sosial termasuk pengumpulan dana dari masyarakat, tidak boleh dilakukan lagi oleh manajemen perusahaan media massa. Perusahaan bisa membentuk ad hoc atau yayasan. Pikiran rakyat memilih membentuk Yayasan,” katanya.

Tradisi menerima titipan sumbangan dari masyarakat, bagi Pikiran Rakyat sudah berlangsung sejak tahun 1960an, saat banjir besar menyergap Karawang. Tradisi itu terus berlangsung seperti saat terjadi gempa bumi di Kecamatan Talaga Majalengka, Banjir di Ciamis, meletusnya Gunung Galunggung, gempa bumi dan tsunami Aceh, gempa bumi bantul Yogyakarta, tsunami Pangandaran dll.