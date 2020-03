Intel Polisi Gadungan Pencuri Motor Ditangkap Saat Beraksi di Ibun Kabupaten Bandung

PIKIRAN RAKYAT – IS alias BEBEN, warga Kabupaten Garut, diringkus jajaran Kepolisian Sektor Ibun, Kepolisian Resor Kota Bandung akibat tindak pidana penipuan.

Dalam menjalankan aksinya, IS berpura-pura sebagai anggota intelijen sehingga mengelabui korbannya.



Kapolsek Ibun Inspektur Satu Carsono mengatakan, modus kejahatan IS adalah dengan menyapa korban dengan berpura-pura sebagai anggota intelijen Kota Bandung.

"Salah seorang korban yang dikelabui IS adalah Figi Rohmawan, pemuda asal Kabupaten Sumedang," ujarnya saat dihubungi Rabu, 18 Maret 2020.



Carsono menambahkan, Figi diajak ngobrol oleh IS saat tengah berada di kawasan Jembatan Kuning-Kamojang Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. IS kemudian berpura-pura meminta korban untuk mengantarnya ke untuk membeli makanan dengan mengendarai sepeda motor korban.



Sesampainya di warung yang di tuju di jalan Kamojang-Garut, IS lantas meminjam sepeda motor korban dengan dalih akan menjemput temannya.

Merasa tengah berhadapan dengan aparat penegak hukum dan diyakinkan bahwa lokasi penjemputan tidak jauh, korban pun akhirnya meminjamkan sepeda motornya.



Meskipun demikian, korban akhirnya menyadari telah tertipu setelah sekian lama menunggu, IS tak kunjung kembali membawa sepeda motor miliknya. "Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Ibun Polresta Bandung," ucapnya.



Belakangan, polisi mengengetahui bahwa IS sudah beberapa kali melakukan tindak kejahatan serupa di wilayah Kamojang-Ibun. Oleh karena itu aparat Polsek Ibun pun tak sulit untuk mengendus keberadaan pelaku.

Saat sedang beraksi kembali di wilayah Kamojang-Ibun, Jumat, 13 Maret 2020, IS pun berhasil diamankan oleh petugas Polsek Ibun yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Ajun Inspektur Satu Dani Suandani.



"Hasil pengembangan ternyata pelaku juga pernah melakukan aksinya di wilayah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, wilayah Bekasi, Kabupaten Cianjur dan Kota Bandung. Sehingga dari pelaku kami juga dapat mengamankan tujuh unit sepeda motor berbagai jenis dan merek termasuk milik korban. Sepeda motor tersebut sempat digadaikan oleh pelaku di wilayah Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Cikelet dan Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut," tutur Carsono.

Selaku korban, Figi pun merasa bersyukur karena sepeda motornya bisa kembali, Ia pun mengapresiasi kinerja Jajaran Polresta Bandung yang dipimpin oleh Komisaris Besar Hendra Kurniawan yang begitu responsif atas laporan dari masyarakat.



Di sisi lain, Hendra pun berterimakasih kepada jajaran Polsek Ibun dan Polresta Bandung yang mampu dengan cepat mengungkap kasus tersebut.

"Semoga menjadikan ladang amal ibadah kelak di akherat dan sebaiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain," ucapnya.