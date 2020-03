Mulai Senin Ini, Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Plus

PIKIRAN RAKYAT - Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim menyatakan, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) haji khusus atau plus sudah bisa dimulai Senin ini 16 Maret 2020.

Sedangkan pelunasan Bipih reguler masih menunggu keputusan Menteri Agama (KMA), sehingga belum bisa dilakukan.



"Pelunasan biaya haji khusus sudah bisa dilakukan di bank-bank penerima setoran. Silakan cek," kata Arfi saat dihubungi.

Dia menambahkan, pada tahap awal, yakni setoran untuk mendapatkan nomor porsi haji khusus, maka jemaah calon membayar 4.000 Dollar AS (sekitar Rp 56 juta).



"Nah pada Senin ini membayar lagi 4.000 Dollar AS sebagai pelunasan biaya hajinya," ujarnya.

Sedangkan Direktur Biro Perjalanan Haji Khusus Qiblat Tour, Wawan Misbach mengatakan, pelunasan biaya haji khusus pada Senin ini merupakan pelunasan tahap kedua, sehingga belum lunas semuanya.



"Karena pelunasan biaya haji khusus harus sesuai dengan harga yang ditetapkan pihak biro penyelenggara. Kalau di Qiblat Tour biaya haji khusus sebesar 13.000 Dollar AS," katanya.

Sehingga dengan pelunasan Senin ini, sebagai pelunasan tahap kedua sesuai dengan mekanisme Kemenag. "Sedangkan pada tahap ketiga 5.000 Dollar AS langsung kepada kami sesuai dengan harga paket. Kalau ada biro penyelenggara haji khusus menetapkan harga paketnya 12.000 Dollar AS, maka sisa pembayaran 4.000 Dollar AS lagi," katanya. ***