Ridwan Kamil: Sekolah di Jawa Barat Belajar di Rumah, Bukan Libur

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menggelar konferensi pers terkait perkembangan virus corona pada Minggu, 15 Maret 2020 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat.

Emil mengatakan sekolah-sekolah di Jawa Barat menerapkan kebijakan belajar dari rumah.

"Konsepnya kami belajar dari rumah, bukan libur, Pemerintah Jawa Barat selama dua minggu mulai besok akan menyekolahkan anak belajar di rumah dengan kurikulum yang sudah disiapkan," kata Emil.

Kurikulum yang dimaksudkan dalam dua minggu itu yaitu pendidikan tentang COVID-19.

"Jadi anak-anak itu belajar di rumah mengerjakan PR, tanya jawab, sehingga anak-anak ini menjadi target edukasi yang sudah diatur oleh tim kurikulum," lanjutnya.

Ia menjelaskan anak-anak di Jabar akan belajar via online dengan para guru dan kurikulum yang sudah disiapkan.

Emil juga mengimbau semua sekolah mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga perguruan tinggi untuk melakukan hal yang sama.

