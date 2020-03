Tanggal 18 Maret, Panti Asuhan Kuncup Harapan Bandung akan Dieksekusi, Anak-anak Penghuni Panti Kebingungan

PIKIRAN RAKYAT - Wajah sedih terlihat jelas pada Sahbudin Jemara (17), siswa kelas XII SMA Muhammadiyah 3 Jln. Ahmad Dahlan, Kota Bandung. Pasalnya, tak lama lagi Panti Asuhan Kuncup Harapan Jln. Mataram 1, Kota Bandung, akan dieksekusi pihak lain akibat kalah dalam Peninjauan Kembali (PK) MA. "Saya sudah enam tahun tinggal di panti setelah lulus dari SD di Kabupaten Alor, NTT ," kata Sahbudin, Minggu 8 Maret 2020, di Panti Asuhan Kuncup Harapan. Sahbudin mengaku betah tinggal di panti Harapan ini. "Alhamdulillah selama di panti semua kebutuhan dijamin mulai dari makan, sekolah, pakaian, dan uang jajan. Meski uang jajan dan transportasi hanya Rp 10.000,- per hari, tapi alhamdulillah cukup," kata Sahbudin yang orangtuanya di NTT bekerja sebagai petani. Baca Juga: Jauh Sebelum Gadis Remaja Pembunuh Balita di Sawah Besar, The Slender Man Pernah 'Buat' Bocah 12 Tahun Tusuk Sahabat 19 Kali hingga Tikam Ibu Sendiri Hal sama juga diakui penghuni panti lainnya, Rian Alamsyah (17), yang juga siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 3.

Your browser does not support the video tag.