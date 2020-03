Efek Virus Corona, Harga Rempah-rempah di Pasar Tradisional Bandung Melonjak

PIKIRAN RAKYAT - Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang Indonesia asal Depok positif terinfeksi virus corona pada Senin, 2 Maret 2020 lalu, harga rempah-rempah melonjak naik.

Kenaikan harga rempah-rempah disebabkan permintaan yang tinggi dari masyarakat. Rempah-rempah diyakini masyarakat mampu memperkuat daya tahan tubuh dari serangan virus.

Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, kenaikan harga rempah sudah terjadi sejak seminggu lalu.

Baca Juga: Pemkot Cimahi Gebyar Vaksin Hewan, 5 Kelurahan Sudah Disasar

"Permintaan melonjak karena ramai-ramai virus corona itu. Jadi yang beli banyak, tapi (pasokan) barangnya susah. Alhasil harga naik drastis. Ini (kenaikan) harga terjadi di mana-mana tidak di sini (Kosambi) saja. Di Pasar Induk juga sama," kata Dasep, salah seorang penjual rempah-rempah di Pasar Kosambi.

loading...

Hampir semua jenis rempah-rempah di lapak Dasep mengalami kenaikan.

"Jahe merah asalnya 40 ribu per kilogram sekarang jadi 160 ribu. Jahe biasa yang asalnya 30 ribu sekarang 50 ribu per kilogram. Temulawak biasanya 20 ribu per kilogram sekarang 40 ribu," sebut Dasep.

Baca Juga: Ribuan Muslim Gelar Istigasah Berharap Wabah Virus Corona Segera Berakhir

Kendati harga rempah mengalami kenaikan tinggi, lapak Dasep tetap ramai dikunjungi para konsumen.