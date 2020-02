Harga Bawang Putih di Kota Bandung Naik Dua Kali Lipat, Ulah Spekulan Dituding Jadi Penyebab

PIKIRAN RAKYAT - Stok ketersediaan bawang putih masih aman, tapi terjadi kenaikan harga hampir dua kali lipat pada sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung. Kenaikan harga bawang putih terjadi setelah ada pernyataan pembatasan impor, terutama hewan hidup dari Tiongkok.

Terdapat dugaan, ulah spekulan menjadi faktor penyebab kenaikan harga bawang putih. Berdasarkan data dan informasi kebutuhan pangan Kota Bandung dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, kebutuhan bawang putih sekitar 21 ton per hari.



Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah menuturkan, kenaikan harga bawah putih terjadi dalam kurun waktu satu pekan. Semula, harga bawang putih berkisar, Rp 30.000-Rp 35.000 ribu per kilogram, kini menjadi Rp 56.000-Rp 60.000 per kilogram.

Baca Juga: 4 Perusahaan Asal Tiongkok Termasuk Xiaomi Ingin Saingi Google PlayStore

"Ada dugaan muslihat spekulan yang memanfaatkan kabar tentang wabah novel coronavirus (2019-nCoV). Sepengetahuan kami, ketersediaan stok bawah putih masih aman. Kami segera mengambil langka guna mencari penyebab tepat harga bawang putih mengalami kenaikan," kata Elly di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Jumat 7 Februari 2020.



Pasokan kebutuhan bawang putih warga Kota Bandung, ucap Elly, kebanyakan impor. Perbandingan pasokan bawang putih untuk Kota Bandung, yakni 80% impor, dan 20% lokal. Sentra produksi bawang putih dari Cina mendominasi pasokan impor.



Personel Disdagin Kota Bandung, ucap Elly, terus memantau perkembangan harga bawang putih.

Baca Juga: 7 Jenis Makanan Fermentasi yang Dapat Melancarkan Pencernaan dan Kesehatan

"Seumpama harga bawang putih saat ini berlaku pada waku yang lama, atau bahkan menunjukkan tren kenaikan, kami segera berkoodinasi dengan Bulog Subdivre Bandung perihal rencana operasi pasar murah. Saat ini, masih terlalu dini (pelaksanan operasi pasar murah), mengingat kenaikan harga bawang putih baru terjadi dalam satu pekan ke belakang," tutur Elly.



Elly mengatakan, terdapat pasokan sejumlah jenis buah-buahan ke Kota Bandung yang juga merupakan impor dari Cina, di antaranya, pir, apel, jeruk. Pihaknya mengajak masyarakat agak tetap menyikapi kondisi pasokan sayur, dan buah yang berasal dari Cina. Sebelum beredar, Kementerian Pertanian melaksanakan karantina untuk tiap-tiap komoditas yang masuk ke Indonesia.



"Stok yang ada saat ini di Indonesia, terutama Kota Bandung, merupakan kiriman sebelum 2019-nCoV mewabah. Apalagi, banyak altenatif pasokan kebutuhan buah-buahan bagi warga Kota Bandung. Warga tak perlu cemas," ucap Elly.

Baca Juga: 61 Orang Terjangkit Virus Corona Dikarantina di Kapal Pesiar, Kontaminasi Udara Jadi Pertimbangan bagi Masyarakat Jepang



Disdagin melaksanakan pemantauan harga komoditas pokok secara rutin, setiap Kamis. Disdagin melaksanakan hal itu pada delapan pasar tradisional, yakni, Ujungberung, Kosambi, Cihapit, Sederhana, Palasari, Kiaracondong, Ancol, Pasarbaru.

Harga tiap-tiap komoditas pokok pada delapan pasar tersebut merepresentasikan (harga komoditas) di seluruh Kota Bandung.



Perihal pemantauan harga, Elly menyebutkan, bakal turut mendatangi sejumlah pasar modern. Hal itu termasuk dalam bagian uaya mencari penyebab tepat harga bawang putih mengalami kenaikan.***