Aksi Pembacokan di Cicendo Bandung Terhenti karena Polisi Kebetulan Lewat

View this post on Instagram

Pembacokan oleh orang tidak dikenal di Pasirkaliki. . Telah terjadi pembacokan oleh orang tak dikenal di Pasirkaliki, kota Bandung pada jum'at(10/1/2020) siang. . Kronologis menurut narasumber yang tidak ingin disebukan namanya, kejadian bermula ketika anaknya pulang futsal bersama teman-temannya melalui belakang SD Pasirkaliki. setibanya dilokasi, 2 orang yang menggunakan satu sepeda motor tiba-tiba melakukan pembacokan seperti terlihat di video, "anak saya ga kenapa napa karena lari ke arah warga, tapi temannya ada yang kena bacok", ungkap narasumber. . Beruntung kejadian tak berlangsung lama karena ada seorang anggota polisi disekitar lokasi meskipun para pelaku berhasil melarikan diri. . Hingga berita diturunkan, belum diketahui motif pelaku melakukan hal tersebut. #bandungtalk