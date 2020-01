Dunia Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika Butuh Lebih Banyak Tenaga Kerja Perempuan

IR. Arvila Delitriana, Advanced Lead Engineer GE Aviaton, dan Chairwoman of GE Women Network, Donna Priadi, berbicara di dalam diskusi bertema "Why Do We Need More Women in STEM", di Aula PT GE Nusantara Turbine Services, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu, 8 Januari 2020* /ENDAH ASIH/PR