PPKM Level 2 di Kota Bandung Diklaim Sangat Efektif Menurunkan Kasus Harian Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Pelaksanaan PPKM level 2 di Kota Bandung efektif menurunkan kasus harian Covid-19. Pernyataan itu mengemuka seusai rapat terbatas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Jumat 3 Desember 2021.

Wali Kota Bandung Oded M Danial menyampaikan, rata-rata kasus harian Covid-19 berada di angka 5 kasus per hari berdasarkan pemutakhiran data pada 2 Desember 2021. Angka rata-rata itu menurun sepuluh kali lipat daripada data per 3 September 2021, yakni 50,75 kasus per hari.

"Sangat landai(kasus Covid-19 di Kota Bandung), hanya 5 kasus per hari. Upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dalam PPKM level 2 makin efektif menurunkan angka kasus harian" ucap Oded yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Bandung seusai rapat terbatas.

Oded menyampaikan, kasus konfirmasi aktif Covid-19 di Kota Bandung per 2 Desember 2021 berjumlah 48. Membandingkan dengan data per 2 September 2021, jumlah kasus itu berkurang 640.

Sebanyak 11 kecamatan, ucap Oded, nihil kasus aktif Covid-19. Untuk tingkat kelurahan, terdapat 114 yang nol kasus aktif.

"Kota Bandung masih berada pada zona kuning, atau risiko rendah penyebaran Covid-19 dengan skor 2,79. Kota Bandung masih termasuk daerah dengan PPKM level 2," ucap Oded.

Oded mengatakan, berlaku penyesuaian langkah merujuk Suat Edaran Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021. Surat edaran itu memuat imbauan agar pelaksanaan Natal berjalan sederhana bersama keluarga. Untuk pelaksanaan di gereja, terdapat imbauan agar melaksanakan model hibrid.

