Jangan ke Alun-Alun Bandung Saat Malam Tahun Baru 2022, Ada Mata yang Mengawasi

PIKIRAN RAKYAT - Taman Alun-Alun Kota Bandung tertutup untuk publik pada 31 Desember 2021-1 Januari 2022. Penutupan dilakukan merujuk pada amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 saat Natal 2021 dan Tahun baru 2022.

Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Rikke Siti Fatimah menuturkan, Alun-Alun Kota Bandung termasuk klasifikasi taman wisata.

Dalam Inmendagri, taman-taman wisata ditutup untuk publik selama dua hari, yakni 31 Desember 2021-1 Januari 2022.

"Untuk operasi taman publik lainnya di Kota Bandung saat berlaku penyamarataan PPKM level 3, masih menunggu kebijakan pimpinan (Wali Kota Bandung Oded M Danial) yang nanti termaktub dalam peraturan wali kota," ucap Rikke di Taman Dewi Sartika, Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis 25 November 2021.

Ketika Kota Bandung masih menjadi daerah dengan PPKM level 3 beberapa waktu lalu, Rikke mengatakan, taman-taman umum ditutup untuk publik.

Bersama personel Satpol PP dan aparatur kewilayahan, petugas dari DPKP terus menggelar pengawasan. Menurut dia, pengawasan di taman dinillai efektif sepanjang PPKM level 3 di Kota Bandung.

"Warga enggan memaksakan masuk taman-taman publik karena petugas yang mengawasi," ucap dia.

