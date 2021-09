Sebut Vaksin Covid-19 Bikin Buah Zakar Bengkak, Nicki Minaj Kini Disentil Menteri Kesehatan Trinidad & Tobago

PIKIRAN RAKYAT – Rapper internasional kelahiran Trinidad dan Tobago, Nicki Minaj belakangan ini menjadi sorotan.

Pasalnya, Nicki Minaj melontarkan pernyataan kontroversial soal vaksin Covid-19.

Polemik ini bermula ketika pelantun ‘Anaconda’ tersebut mengaku enggan untuk divaksin.

Alhasil, ia tak bisa menghadiri gelaran Met Gala 2021 pada 13 September 2021 lalu karena acara tersebut mewajibkan tamunya vaksin.

Baca Juga: Seorang Perempuan Mengaku Dirasuki Arwah Amel, Lantas Dicecar Soal Pembunuhan di Subang

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @NICKIMINAJ pada 14 September 2021, Nicki Minaj lantas mengungkap pengalaman teman sepupunya di Trinidad yang membuatnya ragu untuk mendapat vaksinasi Covid-19.

Pasalnya, sang rapper menyebut buah zakar milik teman sepupunya mengalami pembengkakan usai disuntik vaksin.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied