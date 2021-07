Bupati DS: Digitalisasi Pangkas Birokrasi dan Percepat Pelayanan

Pemkab Bandung mendapat penghargaan dari Majalah IT Works, penghargaan TOP Digital Awards tersebut, diterima Bupati Bandung Dadang Supriatna dari Pimpinan Redaksi Majalah IT Works, Lutfi Handayani, di sela acara Launching Kabupaten Bandung Go Digital Transparency Bedas di Gedung Mohamad Toha, Soreang beberapa waktu lalu. /Dok. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bandung