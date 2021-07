Dapat Arahan dari Jokowi, Oded M Danial Sampaikan Pesan Soal PPKM: Tetap Lanjut, tapi...

PIKIRAN RAKYAT - Wali Kota Bandung Oded M Danial menyampaikan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal PPKM Darurat.

Dijelaskan Oded M Danial, dirinya mendapatkan arahan langsung dari Jokowi pada Senin 19 Juli 2021.

"Kemarin siang jam setengah 2 saya dapat arahan dari Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, PPKM tetap dilanjut di Jawa-Bali," kata Oded di Pendopo Kota Bandung, Selasa 20 Juli 2021.

Meski begitu, Oded M Danial mengaku belum mengetahui berapa lama PPKM ini berlanjut.

Namun, Oded M Danial menjelaskan akan ada beberapa peraturan yang dilonggarkan seperti jam operasional toko dan jadwal penutupan jalan.

"Misalnya jam buka tutup, banyak masukan dari masyarakat yang tadinya tutup jam 7 malem nanti diperpanjang, jadi ada pelonggaran, tapi dengan catatan hanya take away, tidak boleh ada dine in karena yang berbahaya itu dine in nya," ungkap Oded.

Tak hanya itu, beberapa peraturan pun akan kembali dievaluasi.

"Intinya dengan Kapolres, Dandim, kita akan coba evaluasi ke sebelum PPKM, tapi sedang dilihat mana yang rawan kerumunan," jelasnya.