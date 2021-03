Pangeran Harry Dapat Pekerjaan Baru Usai Keluar dari Kerajaan, Bos Tolak Beri Tahu Gaji dan Jam Kerja

PIKIRAN RAKYAT - The Duke of Sussex, Pangeran Harry dan Meghan Markle kini memulai hidup baru di California, Amerika Serikat (AS) setelah keluar dari Istana Buckingham.

Pangeran Harry telah mendapat pekerjaan dengan menjadi Komisaris

di The Aspen Intitute's New Commission on Information Disorder.

Perusahaan tersebut bergerak di pusat penyebaran informasi yang tidak akurat secara online dengan digawangi 14 ahli, salah satunya menantu Rupert Murdoch, Kathryn.

Predikat komisaris diberikan setelah Pangeran Harry diumumkan sebagai Chief Impact Officer di perusahaan StartUp Silicon Valley, BetterUp.

Baca Juga: Merasa 'Cringe' Saat Perkenalan, Seorang Ibu Akhirnya Mengganti Nama Sang Anak

Baca Juga: Lolos dari Anjing, BNN Ungkap Cara Sindikat Malaysia-Madura Sembunyikan Narkotika

Perusahaan tersebut berfokus pada pembinaan orang tentang kesehatan mental mereka untuk membantu kinerja orang.

Situs Web perusahaan BetterUp mencantumkan Pangeran Harry sebagai bagian dari petinggi, menggambarkan sebagai pejuang kemanusiaan dan pecinta lingkungan.

Pangeran Harry dalam sebuah pernyataan mengatakan pengalaman di dunia digital sangat mempengaruhi kemampuan individu maupun masyarakat.