China Jatuhkan Sanksi kepada Pejabat AS yang Ikut Terlibat Hubungan dengan Taiwan

PIKIRAN RAKYAT - China mengumumkan untuk menjatuhkan sanksi pada pejabat Amerika Serikat (AS) atas keterlibatan peningkatan hubungan dengan Taiwan.

"China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat AS terkait yang berperilaku buruk atas pertanyaan Taiwan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying dalam konferensi pers di ibu kota Beijing, Senin, 18 Januari 2021, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah AS mengurangi pembatasan kontak antara pejabat Amerika dan Taiwan.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada 9 Januari menyebut "pembatalan demi hukum" pembatasan yang diberlakukan sendiri pada diplomat AS,dan interaksi pejabat lainnya dengan Taiwan.

Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, tetapi Taipei bersikeras pada kemerdekaannya sejak 1949, dan memiliki hubungan diplomatik dengan 16 negara dan wilayah.

AS secara resmi mengakui China pada 1979 dan di bawah "Three Communiques," yang mengalihkan hubungan diplomatik dari Taipei ke Beijing dengan mengakui kebijakan "Satu China" dan dengan demikian memasukkan Taiwan sebagai bagian dari China daratan.

Namun, adanya peningkatan keterlibatan AS dengan Taiwan baru-baru ini. Misalnya pada Agustus 2020 lalu Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS Alex Azar menjadi politisi AS berpangkat tertinggi yang mengadakan pertemuan di Taiwan dalam beberapa dekade.

Kedatangan pejabat AS ke Taiwan telah dikecam China karena dianggap melakukan provokasi di pulau tersebut.