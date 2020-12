Belum Genap Sebulan, Drama Korea Sweet Home Jadi Film yang Banyak Ditonton di 11 Negara

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea Sweet Home berhasil menduduki peringkat teratas di tangga streaming di 11 negara di dunia.

11 negara tersebut di antaranya, Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Peru.

Data tersebut diperoleh oleh FilxPatrol sebuah platform aggregator data streaming pada hari Jumat, 25 Desember 2020.

Baca Juga: Total Kekayaan Komjen Gatot Eddy Pramono, Calon Terkuat Pengganti Kapolri Idham Azis

Drama bergenre horror ini juga menempati posisi 3 teratas streaming di Amerika Serikat.

Hal ini menjadikan Sweet Home menjadi produksi film Korea dengan rating tertinggi untuk saat ini.

Selain itu, Sweet Home juga menempati posisi 10 streaming teratas di Amerika Selatan dan Eropa untuk minggu lalu.

Baca Juga: Kematian Pasien Covid-19 Meningkat, Karawang Siapkan Lahan Pemakaman Khusus

Sebagaimana diberitakan Fixbanjarmasin.com dalam artikel, "Baru 10 Hari Dirilis, Sweet Home Rajai Streaming Global di Netflix", disutradarai oleh Lee Eung Bok, sutradara serial mega hit drama Descendent of the Sun (2016), Guardian: The Lonely and Great God (2016) dan Mr Sunshine (2018).