'Staycation' di Bali? Hotel Ini Ciptakan Kenangan Tak Terlupakan

PIKIRAN RAKYAT - Akhir tahun tiba, momen liburan pun datang. Kenapa tidak kita staycation di hotel sambil menikmati suasana yang berbeda? Mau menikmati pantai? Kuliner? Atau sekedar belanja? Pulau Dewata bisa jadi pilihan. Semua ada di Bali, #ItstimeforBali!

Bali merupakan salah satu provinsi dengan laju vaksinasi dan jumlah sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability (CHSE) tertinggi di Indonesia. Setiap destinasi wisata di Bali menerapkan protokol kesehatan ketat sehingga aman dan nyaman untuk tempat liburan akhir tahun.

Hotel-hotel pun telah bersiap menyambut tamu, dan mengawasi dengan ketat penerapan protokol kesehatan. Lalu hotel mana saja yang bisa kita kunjungi? Berikut beberapa hotel mewah yang siap memberikan kenangan liburan tak terlupakan.

Tijili Benoa Artotel Curated

Tijili Benoa Artotel Curated adalah hotel bergaya bohemian yang mengusung konsep santai dan kreatif. Suasananya dipenuhi karya seni autentik, menawan, dan orisinal. Setiap sudut dirancang dengan perpaduan tekstur, warna, serta cahaya yang memancarkan kehangatan dan keramahan. Gaya kontemporer dan tradisional berpadu apik menciptakan suasana hangat yang membuat betah. Nuansa bohemian yang tersebar di seluruh interior hotel ini berasal dari karya para pengrajin lokal.

Lantai dasar memiliki konsep ruang terbuka dengan berbagai fasilitas seperti bar, kolam renang, spa, taman, dan ruang untuk bersantai. Untuk menikmati suasana pantai pasir putih, Anda hanya cukup berjalan beberapa langkah saja dari lobi. Jika ingin berenang dengan pemandangan yang lebih luas, Tijili Benoa Artotel Curated memiliki fasilitas rooftop infinity pool.

Menikmati pantai sembari mencicipi menu terbaik bisa dilakukan di Warung Bamboo. Menu yang ditawarkan beragam, mulai dari camilan seperti chicken wings, french fries, dan onion rings, menu utama seperti nasi goreng, spaghetti, burgers, hingga minuman seperti teh dan kopi.

Harga makanan mulai Rp20 ribu per porsi, sedangkan minuman mulai Rp15ribu. Untuk merayakan malam tahun baru, Warung Bamboo menawarkan paket makan Rp175 ribu per pak di tanggal 31 Desember 2021. Sementara paket menginap ditawarkan dengan harga mulai Rp425 ribu per malam (nett). Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di akun Instagram @tijilibenoa.artotelcurated.

